مسؤول أمريكي: مصير التوصل لاتفاق بشأن الحرب مع روسيا أصبح بيد زيلينسكي

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن مصير التوصل إلى اتفاق أصبح الآن بيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وإذا أبدى رفضه فالأزمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تتعمق.

وأضاف المسؤولون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت نسخة معدلة من اتفاق المعادن مساء الخميس لإزالة الخلاف مع أوكرانيا.

ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي مقترحًا أمريكيًا بشأن المعادن الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه لا يتطرق إلى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده منذ بداية الحرب قبل نحو 3 سنوات للحصول عليها. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام استثمارات أمريكية في هذا المجال.

وتمتلك أوكرانيا احتياطيات ضخمة من المعادن النفيسة والعناصر المهمة مثل الليثيوم والتيتانيوم، والفحم والغاز والنفط واليورانيوم، وهو ما يمثل إمدادات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتوترت الأوضاع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الآونة الأخيرة، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات لاذعة ضد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذ وصفه بـ"ديكتاتور بدون انتخابات"، كما حمل زيلينسكي مسؤولية الحرب مع روسيا.

وفي المقابل، قال زيلينسكي، إن ترامب يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.