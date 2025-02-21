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الاحتلال: نطالب بإعادة شيري بيباس وعدم إعادتها خرق للاتفاق

04:53 م الجمعة 21 فبراير 2025

دانيال هاجاري

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وكالات

طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، بضرورة إعادة شيري بيباس، محذراً من أن عدم إعادتها يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح هاجاري أن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق، ولم تُعد شيري بيباس، مشيراً إلى أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس كان مجهول الهوية، وأكد ضرورة إعادة جثة بيباس.

وأضاف المتحدث أن إسرائيل ملتزمة بكل الوسائل الممكنة تجاه عائلات الأسرى، وستواصل جهودها لإعادتهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يخوض حرباً مستمرة ضد الإرهاب في الضفة الغربية، ويتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة للتحقيق في عملية زرع العبوات الناسفة في الحافلات.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المهمة لن تنتهي إلا بعد إعادة جميع الأسرى.

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