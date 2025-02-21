الكرملين ينفي مزاعم موقف ترامب "المؤيد لروسيا"

وكالات

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب اتخذت موقفًا "مؤيدًا لروسيا ومعاديًا لأوكرانيا".

ورداً على سؤال بهذا الشأن قال بيسكوف للصحفيين: "أعتقد أن هذا اعتقاد خاطئ".

كما أكد الناطق باسم الكرملين، أن موسكو خلال المفاوضات الأخيرة بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض، لم تطالب بانسحاب قوات الناتو من أوروبا الشرقية.

وكان ترامب قد اتهم هذا الأسبوع زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" غير منتخب ويحظى بدعم شعبي ضئيل وبدا أنه أشار بشكل زائف إلى أن أوكرانيا وليست روسيا هي التي بدأت الحرب.

وجاء تصريح ترامب ردا على زيلينسكي الذي قال إن الرئيس الأمريكي يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" روسي الصناعة.

غير أن بيسكوف قال إن خطاب ترامب لا يعني أنه يتخذ "موقفا مواليا لروسيا".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله "أعتقد أن هذا خطأ".

واتخذ ترامب أيضا مواقف تتوافق مع مواقف موسكو بشأن إنهاء الحرب، بما في ذلك استبعاد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي(ناتو) ورفض إمكانية استعادة حدود أوكرانيا قبل عام 2014.