لبنان: اجتماع أمني برئاسة عون لبحث ترتيبات تشييع الأمينين العامين لحزب الله

بيروت- (د ب أ)

ترأس الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، اجتماعا أمنياً في قصر بعبدا الرئاسي لبحث الأوضاع الأمنية والترتيبات المتخذة لمواكبة تشييع الأمينين العامين لحزب الله، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، يوم الأحد المقبل.

وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه وزيري الدفاع والداخلية وعدد من المسؤولين الأخرين، استعراض "الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات في الجنوب، كما تطرق إلى الترتيبات الأمنية المتخذة لمواكبة تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم الأحد المقبل"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وتقرر أن "تكون الاجتماعات الأمنية دورية وعندما تقتضي الحاجة."

يذكر أنه من المقرّر تشييع الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين يوم الأحد المقبل.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد اغتالت حسن نصرالله في 27 سبتمبر 2024، في سلسلة غارات شنتها على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبعد أربعة أيام من اغتيال نصرالله، تم انتخاب هاشم صفي الدين أميناً عاماً للحزب. واغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية صفي الدين في 3 أكتوبر 2024 في غارات على الضاحية الجنوبية بيروت. وتم دفن الاثنين، بشكل مؤقت "دفن الوديعة" منذ اغتيالهما.