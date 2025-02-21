مقربون من ترامب ينصحون زيلينسكي بمغادرة أوكرانيا

وكالات

في ظل الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يرى مقربون من الرئيس ترامب، أنه من الأفضل للرئيس زيلينسكي المنتهية ولايته، مغادرة البلاد بشكل فوري وعاجل.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله، إن "الخيار الأفضل لزيلينسكي والعالم أجمع هو رحيله الفوري إلى فرنسا".

وقال مصدر آخر في البيت الأبيض، إنه "لا يوجد شيء جديد بالنسبة له"، في إشارة لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات اللاذعة لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفًاإياه بـ"ديكتاتور بدون انتخابات"،كما حمل ترامب زيلينسكي مسؤولية الحرب الروسية.

وفي المقابل، قال زيلينسكي، الأربعاء، إن الرئيس ترامب يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة.

ويُذكر أن فترة ولاية فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات ويؤدي واجباته حتى يتولى خليفة جديد منصبه، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2024، فضلًا عن فرض الأحكام العرفية على البلاد.