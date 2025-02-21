الجيش الإيراني يبدأ مناورات ذو الفقار 1403 المشتركة غدا السبت

طهران- (د ب أ)

يبدأ الجيش الإيراني، غدا السبت مناورات ذوالفقار1403 المشتركة لهذا العام، حيث يعرض فيها بعض قدراته البرية والجوية والبحرية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن قائد مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة، الأدميرال حبيب الله سياري: قوله "في مناورات ذو الفقار 1403 التي تبدأ غدا السبت، سيتم عرض بعض قدرات القوات البرية والدفاع الجوي والبحرية الاستراتيجية ومقر الدفاع الجوي المشترك".

وأوضح الادميرال سياري أن نطاق منطقة المناورات سيكون سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى خط عرض 10 درجات.

وأضاف: "في مناورات ذو الفقار 1403 سيتم عرض بعض قدرات القوات البرية والدفاع الجوي والقوات البحرية الاستراتيجية ومقر الدفاع الجوي المشترك".

وتابع الأدميرال سياري أن اختبار الأسلحة والذخائر الجديدة والذكية والدقيقة التي طورها الجيل الجديد للجيش هو الهدف الآخر لهذه المناورات".

واستطرد: "التكتيكات والأسلحة والإبداع والابتكارات في هذه المناورات العسكرية مختلفة تماما عن الماضي".

وأكد قائد مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة، "أن أي عدو يعتقد أنه يستطيع المساس بمصالحنا على البر والجو والبحر، سيتكبد بالتأكيد أضرارا كبيرة"، مشيرا إلى أن "الغرض من المناورات هو تعزيز قدرات الدفاع والردع ضد أي تهديد بري وجوي وبحري".

يشار إلى أن إيران قد أجرت على مدار الأشهر القليلة الماضية سلسلة من المناورات، بما في ذلك المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي، وذلك على خلفية تهديدات إسرائيلية باستهداف منشآت نووية إيرانية.