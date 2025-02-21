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الاتحاد الأوروبي سيعلن تعليق عقوباته على سوريا الإثنين

03:08 م الجمعة 21 فبراير 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات


نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن تعليق عقوباته على سوريا الإثنين.


وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع الإثنين العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي في سوريا.


وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أوضح أن العقوبات المفروضة على سوريا تكبل أيدي الشعب.


كما دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، في وقتٍ سابف، إلى رفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن 18 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.


وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا، لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.


ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى، فرضت عقوبات على سوريا عام 2011.


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