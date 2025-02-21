جنوب السودان تغلق المدارس بعد إصابة الطلاب بالإغماء جراء موجة حر شديدة

جوبا- (أ ب)

أعلنت دولة جنوب السودان غلق كل المدارس لمدة أسبوعين جراء الموجة الحارة الشديدة المستمرة التي تسببت في إغماء بعض الطلاب.

وهذه هي المرة الثاني التي تغلق فيها البلاد –التي تواجه تأثيرات متطرفة من التغير المناخي بما في ذلك الفيضانات خلال الموسم المطير- المدارس خلال موجة حر في فبراير وفي مارس.

وقال نائب وزير التعليم مارتن تاكو موي أمس الخميس "ما متوسطه 12 طالبا أصيبوا بالإغماء في مدبنة جوبا يوميا".

وأغلب المدارس في جنوب السودان لديها هياكل مؤقتة مصنوعة من ألواح الحديد وليس لديها كهرباء وبالتالي لا يوجد أنظمة تبريد.

وحث العاملون في مجال التعليم الحكومة على دراسة تعديل التقويم الدراسي حتى تغلق المدارس في فبراير وتستأنف في أبريل عندما تتراجع درجات الحرارة.





