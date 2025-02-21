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مقابل 6 إسرائيليين.. توقعات بإفراج الاحتلال عن 602 أسيرًا فلسطينيًا غدًا

02:23 م الجمعة 21 فبراير 2025

السجون الإسرائيلية

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وكالات


قال مكتب إعلام الأسرى، إنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 أسيرًا فلسطينيًا غدًا السبت.


وأضاف، سيتم الإفراج يوم غد السبت، ضمن المرحلة الأولى من صفقة المقاومة، عن 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ 7 من أكتوبر 2023.


وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الستة التي ستفرج عنهم القسام غدًا السبت.


وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن أسرى سبق تحريرهم عام 2011 بموجب صفقة "جلعاد شاليط"، التي سُميت "صفقة وفاء الأحرار" قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم بعد عام 2014.

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