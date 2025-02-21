سلام: نطالب بضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب الكامل من جنوب لبنان

وكالات

طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، بـ"ضغط أمريكي" على إسرائيل للانسحاب الكامل من جنوب البلاد.

وقال سلام، "نرفض بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ5 بالجنوب"، موضحًا أنه ليس هناك أي مبرر عسكري أو أمني لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في جنوب لبنان.

وانسحبت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من بلدات وقرى حدودية عدة جنوب لبنان، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى وجوده في 5 مناطق استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخوله كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.