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سلام: نطالب بضغط أمريكي على إسرائيل للانسحاب الكامل من جنوب لبنان

02:16 م الجمعة 21 فبراير 2025

رئيس الوزراء المُكلّف نواف سلام

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وكالات

طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، بـ"ضغط أمريكي" على إسرائيل للانسحاب الكامل من جنوب البلاد.

وقال سلام، "نرفض بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الـ5 بالجنوب"، موضحًا أنه ليس هناك أي مبرر عسكري أو أمني لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في جنوب لبنان.

وانسحبت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من بلدات وقرى حدودية عدة جنوب لبنان، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أبقى وجوده في 5 مناطق استراتيجية، تشرف على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وتخوله كذلك مراقبة مناطق واسعة من جنوب لبنان ورصد أي حركة فيها.

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نواف سلام إسرائيل رئيس الوزراء اللبناني جنوب لبنان
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