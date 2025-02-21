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إسرائيل تعلن تسلم قائمة الأسرى التي ستفرج عنهم حماس غدًا

01:55 م الجمعة 21 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات


قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الستة الذين ستفرج عنهم حركة حماس غدًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ عائلاتهم بذلك.


وكان المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد أعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين الذي ستفرج عنهم القسام غدًا السبت.


وقال أبو عبيدة، إن الأسرى هم: إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو وهشام السيد.


وستفرج كتائب القسام غدًا السبت عن 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

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