مسؤولون أمريكيون: ترامب كان على وشك سحب الدعم العسكري من أوكرانيا

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أغضب نظيره الأمريكي دونالد ترامب كثيرًا خلال محادثات السلام مع روسيا.



وأشار المسؤولون ، إلى أن الرئيس ترامب كان على وشك سحب الدعم العسكري الأمريكي من أوكرانيا.



وأضاف المسؤولون الأمريكيون، "زيلنسكي كان شجاعًا ووقف في وجه روسيا، لكنه كان سينهار لولا الملايين التي أنفقناها".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات لاذعة لنظيره الأوكراني، حيث ذكر مجددًا أن شعبية زيلينسكي قد تراجعت، قائلًا "يؤسفني أن أقول ذلك.. لديه نسبة تأييد شعبي تبلغ 4%".



كما حمل ترامب، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، زيلينسكي مسؤولية "الهجوم الروسي الشامل" الذي وقع قبل نحو 3 سنوات.



وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية، دعا ترامب إلى "إعادة التوازن" بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا. وقال "لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار، إنه مبلغ كبير وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغًا أقل بكثير من ذلك".





