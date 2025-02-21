الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

وكالات

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وولد الأمير على بن الحسين في الـ23 من شهر ديسمبر عام 1975، من الملك الحسين والملكة علياء.

وبدأ دراسته الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان وتابعها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تخرج فى مدرسة ساليسبوري في ولاية كوناكتيكوت عام 1993، وتميز سموه في رياضة المصارعة.

والتحق الأمير علي بن الحسين، بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث تخرّج ضابطاً في كانون الأول من عام 1994، ونال وسام بروناي.

وقبل متابعته الدراسة في الولايات المتحدة، خدم الأمير علي في القوات الخاصة الأردنية، وحاز على أجنحة المظليين في القفز الحرّ.

وتمّ تعيينه قائدًا لمجموعة الأمن الخاص في الحرس الملكي عام 1999 وخدم في هذا المنصب حتى 28 يناير 2008، إلى أن أناط به الملك عبدالله الثاني مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

كما تدرج الأمير علي بن الحسين في الرتب العسكرية في القوات المسلحة الأردنية حتى رتبة لواء.

وفي عام 1999 تسلم الأمير علي منصب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونجح في قيادة المنتخب الأردني للمشاركة بنهائيات كأس العالم للشباب عام 2007، ووصول المنتخب الوطني إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم عام 2012 لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية على الرغم من كل التحديات.

كما اجتازت المنتخبات الأردنية تصفيات البطولات الآسيوية الثلاث الكبرى (منتخبات الرجال، الشباب، الناشئين) عدة مرات.

ويترأس الأمير علي مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ تأسيسها عام 2003، وهي هيئة تختص بتطوير صناعة الأفلام الأردنية من أجل المنافسة على المستوى الدولي، الأمر الذي يعزز الدور الثقافي والاقتصادي للأردن على مستوى المنطقة وخارجها.

وعقد الأمير علي قرانه على الأميرة ريم علي، ابنة مسؤول الأمم المتحدة المخضرم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، في السابع من سبتمبر لعام 2004، وقد أنعم الله عليهم بالأميرة جليلة في السادس عشر من سبتمبر لعام 2005 والأمير عبدالله في التاسع عشر من مارس لعام 2007.