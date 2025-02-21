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وزير خارجية اليونان يشارك في اجتماعات لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وأوكرانيا

12:51 م الجمعة 21 فبراير 2025

علم اليونان

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أثينا- (د ب أ)

يقوم وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتس بزيارة إلى نيويورك من الأحد حتى الثلاثاء المقبلين، في إطار فترة عضوية اليونان في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 .

وفي يوم الاثنين، سيحضر الوزير اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعقب ذلك جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا ، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وسيفتتح رسميا فترة اليونان في مجلس الأمن الدولي في حدث خاص بالأمم المتحدة.

ويوم الثلاثاء المقبل سيشارك جيرابتريتيس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يركز على الشرق الأوسط.

وخلال إقامته في نيويورك، سيلتقي أيضا بممثلي الشتات اليوناني.


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