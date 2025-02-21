اعتقال إسرائيليين بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات بتل أبيب



وكالات



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل 3 إسرائيليين بينهم يهود بشبهة مساعدة مقاومين زرعوا عبوات ناسفة في حافلات أمس الخميس.



وانفجرت، أمس الخميس، ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، دون أن تُسجل أي إصابات.



وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم".



وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن حريقًا اندلع في إحدى الحافلات عقب الانفجار، وأعلنت بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث والتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، فيما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد الجهة المسؤولة.

وفي خطوة احترازية، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أنها أمرت بوقف حركة القطارات.

من جانبها، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التقديرات الأمنية الأولية تشير إلى أن الهجوم التفجيري قد يكون مصدره الضفة الغربية.