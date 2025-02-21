"لقاء أخوي".. قادة الخليج ومصر والأردن يتوافدون إلى الرياض



وكالات

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، التوافد إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لعقد "لقاء أخوي"، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية.



وأكد مصدر مسؤول أن هذا الاجتماع يأتي كتمهيد وتوطئة لبحث المواقف المشتركة في إطار من الحكمة، تمهيدًا للقمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة 4 مارس المقبل، والتي ستبحث قرارات مفصلية تمس العمل العربي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وتعمل مصر على بلورة تصور بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين خارجها.