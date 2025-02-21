إسرائيل تدرس تحديد مهلة 24 ساعة لإعادة جثة الأسيرة شيري بيباس

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس تقديم توصية بتحديد مهلة نهائية لإعادة جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس خلال 24 ساعة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن التقييم في إسرائيل يشير إلى أن صفقة التبادل لن تنهار رغم انتهاك حركة حماس لها بعدم إعادة جثة الأسيرة شيري بيباس، حسب تعبيرها.

وأضافت، "الهدف من ذلك هو حرص إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الستة بشكل آمن غدًا وعدم تعريضهم للخطر".

ونقلت مصادر عن مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قوله، إنه يبدو أن رفات الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بأنها ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان الأسيرة الإسرائيلية بقطاع غزة شيري بيباس.

وذكر نتنياهو أن الجثة التي أُعيدت تعود لإمرأة من قطاع غزة، وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل أسرانا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها أمس الخميس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما أمس، كما أنها لا تخص أي أسيرة أخرى.

وسلمت حركة حماس، أمس الخميس، جثث أفراد عائلة بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تفرج حركة حماس غدًا السبت عن 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة.