مجلس الأمن الروسي: "الناتو" يطور عقيدة لعمليات عسكرية في قاع البحر

موسكو- (د ب أ)

صرح نائب أمين مجلس الأمن الروسي جريجوري مولتشانوف، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتبر العمليات القتالية في قاع البحر، بيئة حربية جديدة إلى جانب البر والجو والبحر والفضائين الخارجي والإلكتروني.

وقال مولتشانوف "إن تهديدات الناتو ضد البنية التحتية للموانئ الروسية قد تكثفت"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، عن مولتشانوف: "إن دول الناتو، تعتبر العمليات القتالية في قاع البحر بيئة جديدة للمواجهة إلى جانب البر والجو والبحر والفضاء والفضاء الإلكتروني".

وأشار أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن الناتو يدرس استهداف النقل البحري ومحطات النفط الكبيرة ومعابر السكك الحديدية الخاصة بنقل الوقود.

ونوه مولتشانوف بأن روسيا تسجل تصاعد التهديدات للأمن العسكري في البحر، خلال العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام القوات المسلحة الأوكرانية زوارق هجومية مسيّرة في البحر الأسود.

وقال مولتشانوف: "روسيا، أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، تسجل تصاعد التهديدات للأمن العسكري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستخدام الواسع من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لزوارق هجومية مسيرة في البحر الأسود، والتي تم تدميرها بالفعل بشكل متكرر من قبل وحدات البحرية الروسية".

يشار إلى أن التوتر يسود العلاقات بين الناتو وروسيا منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا في فبراير عام 2022. وأكدت الخارجية الروسية أن دعم الناتو لأوكرانيا عسكريا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة.