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لبيد يدعو لتقديم طلب للوسطاء لإعادة كل الأسرى الإسرائيليين

11:18 ص الجمعة 21 فبراير 2025

تسلم الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على إسرائيل أن تتقدم بطلب للوسطاء لإعادة كل الأسرى أمواتا وأحياء بأسرع وقت وإنهاء هذا الكابوس" على حد تعبيره.

يأتي ذلك وسط تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تتوعد حركة حماس وتتهمها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن جثة تسلمتها إسرائيلي أمس الخميس من غزة لم تكن للأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، التي كان مقررا تسليمها.



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الأسرى الإسرائيليين يائير لبيد إسرائيل
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