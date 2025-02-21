ترامب: كل شئ وقع عليه بايدن لم يكن جيدًا وقمت بإنهائه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن "كل شيء وقع عليه الرئيس السابق جو بايدن لم يكن جيدًا، وقد قمت بإنهائه".

وأشار ترامب إلى أن الأرقام أظهرت أن نسبة الرضا عن أدائه الوظيفي تقدر بنحو 70%.

وأوضح ترامب، أنه ليس من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز بالتصويت الشعبي بعد الآن لأن الحزب صار مختلفًا وكبيرًا، مضيفًا "أتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري جيدًا في الانتخابات النصفية المقبلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ينبغي ألا نقول للديمقراطيين ما هو صحيح وما هو خاطئ حتى يحين موعد الانتخابات".

وذكر ترامب قضية الهجرة، حيث قال إن كل دولة رفضت سابقًا استعادة مهاجريها غير الشرعيين باتت تستقبلهم الآن لأنه لا خيار لديهم.

وتابع: "سيتم فرض رسوم جمركية عالية على أي دولة من دول مجموعة البريكس التي تسعى لاستهداف الدولار الأمريكي".

وفور تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنصب في 20 يناير الماضي، قام بإصدار عدة أوامر تنفيذية تلغي قرارات اتخذتها إدارة سلفه.

وفي أكتوبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل صورًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل عملة ورقية قيل إنها العملة الموحدة لدول بريكس التي تسعى لمواجهة هيمنة الدولار والدول الغربية على الاقتصاد العالمي.

وتجرى الانتخابات النصفية الأمريكية كل سنتين، بالقرب من منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة 4 سنوات، وتُقام يوم الثلاثاء التالي للإثنين الأول من شهر نوفمبر.