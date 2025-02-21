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بعد تسليم جثة مجهولة.. نتنياهو يتوعد حماس ويتهمها بخرق الاتفاق

10:11 ص الجمعة 21 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادتها جثمان الأسيرة الإسرائيلية بقطاع غزة شيري بيباس.

وذكر نتنياهو أن الجثة التي أُعيدت تعود لإمرأة من قطاع غزة، وأضاف في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل أسرانا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن جثة تم تسليمها أمس الخميس لا تعود لبيباس والدة طفلين إسرائيليين تم تسليم جثمانيهما أمس، كما أنها لا تخص أي أسيرة أخرى.

وسلمت حركة حماس، أمس الخميس، جثث أفراد عائلة بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجرت عملية التسليم في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس، حيث أكدت حماس أن العملية تمت بطريقة تحترم حرمة الموتى، دون أي مظاهر احتفالية.

وتعد هذه أول مرة تسلّم فيها المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

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