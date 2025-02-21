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الاحتلال الإسرائيلي: إحدى الجثث التي تسلمناها لا تخص أسرانا

03:25 ص الجمعة 21 فبراير 2025

جانب من تسليم الجثامين (وكالات)

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجثتين اللتين سلمتهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الخميس، تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات، فيما لا تزال جثة ثالثة مجهولة الهوية.

وأوضح الجيش، في بيان، أن التشريح أظهر أن الجثة الثالثة التي تم تسليمها لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين، والتي كان من المفترض تسلّم جثتها، كما أنها لا تخص أي رهينة أخرى.

وأشار الاحتلال إلى أنه أبلغ عائلة بيباس بنتائج الفحص، مجددًا مطالبته لحركة حماس بإعادة شيري بيباس وجميع الرهائن الآخرين. ولم يصدر عن المقاومة الفلسطينية تعليق فوري على هذه الادعاءات.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد سلّمت، أمس الخميس، جثث أفراد عائلة بيباس، إلى جانب جثة الأسير عوديد ليفشتس، البالغ من العمر 85 عامًا، والذي أُسر سابقًا على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجرت عملية التسليم في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس، حيث أكدت حركة حماس أن العملية تمت بطريقة تحترم حرمة الموتى، دون أي مظاهر احتفالية.

وتعد هذه أول مرة تسلّم فيها المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

ويتكون الاتفاق من ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض لبدء المرحلة التالية، وصولًا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر منذ 7 أكتوبر 2023 عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 14 ألف مفقود.

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الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة حماس شيري بيباس وساطة قطرية ومصرية وأميركية
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