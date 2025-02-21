انفجار 3 حافلات والعثور على أجسام مشبوهة.. مشاهد توثق حادث تل أبيب (صور فيديو)
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وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انفجار ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، دون أن تُسجل أي إصابات.
🦋 عملية نوعية جديدة في غاية الدقة— Ahmad أحمد العربي (@Myahmadiat) February 20, 2025
من حيث مكانها وطريقة التنفيذ
وانسحاب المنفذ وفي عمق الكيان
عملية تفجير لحافلتين في منطقة
بيت يام بنفس التوقيت وفي أماكن
مختلفة.
ممنوع التجول في بيت يام
ووقف حركة القطارات
بعد الانفجارين
لو كانت الحافلات مليئة لكانت
الضربةقاضية، خيرها بغيرها. pic.twitter.com/DEc9FISTgy
وكشفت القناة 12 العبرية، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم".
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن حريقاً اندلع في إحدى الحافلات عقب الانفجار، وأعلنت بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
انفجار حافلتين للمستوطنين بموقف للحافلات بوقت متزامن في #بات_يام قرب #تل_أبيب والشاباك يشارك في التحقيق— adel khedr (@Adel_317) February 20, 2025
تعميم على سائقي الحافلات في بات يام بإنزال الركاب خشية وجود أجسام مشبوهة pic.twitter.com/gmLHrYWarS
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن عبوات ناسفة، بينما تشتبه الشرطة في أن الدافع وراء الحادث قد يكون ذا طابع قومي.
تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث والتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، فيما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد الجهة المسؤولة.
وفي خطوة احترازية، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أنها أمرت بوقف حركة القطارات.
من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأمنية الأولية تشير إلى أن الهجوم التفجيري قد يكون مصدره الضفة الغربية.
كما أفاد موقع "واللا" بأنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب، وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".
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