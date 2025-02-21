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انفجار 3 حافلات والعثور على أجسام مشبوهة.. مشاهد توثق حادث تل أبيب (صور فيديو)

12:14 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انفجار ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، دون أن تُسجل أي إصابات.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن حريقاً اندلع في إحدى الحافلات عقب الانفجار، وأعلنت بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن عبوات ناسفة، بينما تشتبه الشرطة في أن الدافع وراء الحادث قد يكون ذا طابع قومي.

تواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث والتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، فيما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد الجهة المسؤولة.

وفي خطوة احترازية، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أنها أمرت بوقف حركة القطارات.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأمنية الأولية تشير إلى أن الهجوم التفجيري قد يكون مصدره الضفة الغربية.

كما أفاد موقع "واللا" بأنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب، وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

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