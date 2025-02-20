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انفجرت في وقت خطأ.. تفاصيل جديدة بشأن انفجارات حافلات تل أبيب

11:04 م الخميس 20 فبراير 2025

انفجارات حافلات تل أبيب

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن تقييمات الأمن الإسرائيلية، أشارت إلى أن المتفجرات كان من المقرر أن تنفجر في الساعة التاسعة صباحاً، لكنها انفجرت بالخطأ في الساعة التاسعة مساءً.بموقف الحافلات في تل أبيب.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار حافلة ثالثة في بات يام جنوبي تل أبيب.

وأعلنت القناة الـ12 العبرية، انفجار 3 حافلات في وقت واحد في ثلاث مواقف سيارات مختلفة، ولا إصابات.

وحسب القناة العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية عثرت على مواد متفجرة داخل حافلتين لم تنفجرا. مشيرة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتحقيق هو هجوم.وتوجهت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث لإبطال مفعول المتفجرات. وحسب القناة العبرية فقد كتب على إحدى القنابل: "الانتقام من مخيم طولكرم للاجئين".

وأصدرت منظمة سائقي الحافلات في إسرائيل تعليمات إلى جميع سائقي وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن القيادة في أعقاب الحوادث المتعلقة بالبضائع على الحافلات في منطقة بات يام.

كما أمر وزير المواصلات بإيقاف وتفتيش جميع الحافلات والقطارات، بما في ذلك القطار الخفيف وقطارات السكك الحديدية الإسرائيلية.

وطالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار على خلفية الانفجارات.

كانت مدينة بات يام في تل أبيب شهدت حادثة انفجار حافلتين فارغتين بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون وقوع إصابات.

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