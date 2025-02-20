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بعد انفجار 3 حافلات.. نتنياهو يعقد مشاورات طارئة

11:02 م الخميس 20 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد خلال ساعات مشاورات أمنية طارئة على خلفية العثور على عبوات ناسفة.

كانت القناة 12 كشفت أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات بمدينة بات يام في تل أبيب تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم".

وكانت المدينة قد شهدت انفجار 3 حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الـ3 حافلات بعد الانفجار، معلنةً عن بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، في وقت تشتبه الشرطة في أن الدافع وراء الحادث قد يكون ذا طابع قومي.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية عمليات البحث والتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، بينما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد الجهة المسؤولة.

وفي خطوة احترازية، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أنها أمرت بوقف حركة القطارات.

من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن التقديرات الأمنية الأولية تشير إلى أن الهجوم التفجيري قد يكون مصدره الضفة الغربية.

وأفاد موقع "واللا" أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب، وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

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