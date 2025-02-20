الشرطة الإسرائيلية تعلن انفجار حافلة ثالثة في تل أبيب

قضيته جددت أزمة "عنصرية إسرائيل".. من هو أفيرا منجستو المحتجز لدى حماس؟

بعد انفجار 3 حافلات.. منفذو العملية يتركون رسالة لإسرائيل على القنابل (صور)

القاهرة- مصراوي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار حافلة ثالثة في بات يام جنوبي تل أبيب.

وأعلنت القناة الـ12 العبرية، انفجار 3 حافلات في وقت واحد في ثلاث مواقف سيارات مختلفة، ولا إصابات.

وحسب القناة العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية عثرت على مواد متفجرة داخل حافلتين لم تنفجرا. مشيرة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتحقيق هو هجوم.وتوجهت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث لإبطال مفعول المتفجرات. وحسب القناة العبرية فقد كتب على إحدى القنابل: "الانتقام من مخيم طولكرم للاجئين".

وأصدرت منظمة سائقي الحافلات في إسرائيل تعليمات إلى جميع سائقي وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن القيادة في أعقاب الحوادث المتعلقة بالبضائع على الحافلات في منطقة بات يام.

كما أمر وزير المواصلات بإيقاف وتفتيش جميع الحافلات والقطارات، بما في ذلك القطار الخفيف وقطارات السكك الحديدية الإسرائيلية.

תנועת הרכבת הקלה בגוש דן נעצרה לחלוטין לבדיקה ביטחונית | העדכונים מהפיצוצים בבת יםhttps://t.co/C6OYmZlas5 pic.twitter.com/1d3ebLXHXn — החדשות - N12 (@N12News) February 20, 2025

ونقلت يسرائيل هيوم أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أمرت بوقف حركة القطارات.

كانت مدينة بات يام في تل أبيب شهدت حادثة انفجار حافلتين فارغتين بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الحافلتين عقب الانفجار، مؤكدة بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، مشيرة إلى أن الشرطة تشتبه في أن الدافع وراء الحادث قد يكون قومياً.

وتجري الشرطة الإسرائيلية حالياً عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، بينما تستمر السلطات في محاولة الوصول لمنفذي الهجوم.