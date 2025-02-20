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عبوات ناسفة.. الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث انفجار حافلتين

10:21 م الخميس 20 فبراير 2025

انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب

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وكالات

شهدت مدينة بات يام في تل أبيب حادثة انفجار حافلتين فارغتين بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الحافلتين عقب الانفجار، مؤكدة بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجيرات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة، مشيرة إلى أن الشرطة تشتبه في أن الدافع وراء الحادث قد يكون قومياً.

وتجري الشرطة الإسرائيلية حالياً عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع العبوات الناسفة، بينما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

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