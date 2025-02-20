بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب

انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب

وكالات

شهدت مدينة بات يام في تل أبيب، حادثة انفجار حافلتين فارغتين بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الحافلتين بعد الانفجار، مؤكدة بدء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

ترجمة قدس| منصات للمستوطنين: جميع سائقي الحافلات في "تل أبيب" تلقوا تعليمات بفحص حافلاتهم بعد انفجار الحافلتين في مستوطنة "بات يام". pic.twitter.com/QcIzynMksK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، يُعتقد أن الانفجارين ناجمان عن هجوم، فيما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد أسباب الحادث.