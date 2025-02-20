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بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب

09:40 م الخميس 20 فبراير 2025

انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب

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وكالات

شهدت مدينة بات يام في تل أبيب، حادثة انفجار حافلتين فارغتين بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اندلاع حريق في إحدى الحافلتين بعد الانفجار، مؤكدة بدء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، يُعتقد أن الانفجارين ناجمان عن هجوم، فيما تستمر السلطات في جمع الأدلة لتحديد أسباب الحادث.

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بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
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