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الفاتيكان: حالة البابا العامة مستقرة ويواصل العمل من المستشفى

09:37 م الخميس 20 فبراير 2025

البابا فرنسيس

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(أ ب)

قال الفاتيكان، اليوم الخميس إن الحالة العامة للبابا فرنسيس "تتحسن بشكل طفيف" وقلبه يعمل بشكل جيد بينما يكافح الالتهاب الرئوي، في حين عبر بعض الكرادلة عن دعمهم له وأكدوا على أن الكنيسة الكاثوليكية لا تزال نابضة بالحياة وبخير حتى في غيابه.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في تحديث متأخر، إن البابا فرنسيس لا يعاني من حمى، وإن المؤشرات الرئيسية لقلبه "مستقرة".

وكان قد تم نقل البابا البالغ من العمر 88 عاما إلى المستشفى في 14 فبراير بعد تفاقم حالة التهاب الشعب الهوائية لديه، وشخص الأطباء لاحقا إصابته ببداية التهاب في كلتا الرئتين بالإضافة إلى التهاب الشعب الهوائية الربوي وأوصوا بـ "الراحة التامة" له.

وقال الكاردينال جان مارك أفلين، رئيس أساقفة مرسيليا بفرنسا، مازحا: "إذا كنتم تريدون له حقا أن يرتاح، فعليكم بإدخاله المستشفى"، في إشارة إلى طقوس عمل البابا فرنسيس.

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البابا فرنسيس الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية الالتهاب الرئوي
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