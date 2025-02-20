بالفيديو.. شخص يهاجم المصلين بساطور في مسجد بالأردن

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الخميس، واقعة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين رواد مسجد في دولة عربية.

ويظهر الفيديو المتداول، والذي نشرته وكالة أنباء "عمون" الأردنية، قيام أحد الأشخاص بمهاجمة المصلين داخل مسجد بساطور، والمتواجد في منطقة البادية الوسطى في الأردن.

وأفاد شهود العيان، بأن المعتدي حاول إيذاء أحد المصلين أثناء الصلاة بالساطور، إلا أن المصلين تدخلوا سريعا وتمكنوا من منعه من مواصلة الاعتداء، حتى وصلت الجهات الأمنية الأردنية، التي تمكنت في وقت لاحق من إلقاء القبض عليه.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع المهاجم، وخلفيات الحادثة.