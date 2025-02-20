الكونغو: مقتل 22 شخصا في انقلاب قارب فارين من هجوم المتمردين في شرقي البلاد

(أ ب)

أعلنت السلطات الكونغولية انقلاب قارب يحمل أشخاصا فارين من تقدم المتمردين المستمر في شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقال دلفين ماليكاني، رئيس المجتمع المدني المحلي في كيافينونجي، إن القارب كان يقل أشخاصا من فيتشومبي الواقعة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة إدوارد متجهين إلى حديقة فيرونجا الوطنية على الجانب الشمالي من البحيرة عندما انقلب مساء أمس الأربعاء.

وكان غالبية الضحايا من الفارين من التقدم المستمر لمتمردي حركة إم 23 المدعومة من رواندا.

ولم تعلن السلطات على الفور عن سبب انقلاب القارب. وقال مسؤولون إن هناك ثمانية ناجين.

وتعتبر حركة إم 23 الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس على السيطرة على الثروة المعدنية في شرقي الكونغو.