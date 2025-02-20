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آلاف الإسرائيليين يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى

08:27 م الخميس 20 فبراير 2025

آلاف الإسرائيليين يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإعادة

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وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الآلاف "يحتشدون في ميدان الأسرى بتل أبيب ويطالبون بإعادة كل المحتجزين".

كان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ويتكوف، قال بإن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تواجه تحديات أكبر، لكنها تحمل فرصاً للنجاح.

وأوضح ويتكوف أن هذه المرحلة تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب الدائرة في القطاع.

وأكد ويتكوف أن هناك "خطاً أحمر" لدى إسرائيل لا يمكن لحماس تجاوزه، يتمثل في استمرار سيطرتها على غزة، مشيراً إلى صعوبة إيجاد حل لهذه المسألة المعقدة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى تحقيق تقدم ملموس في المحادثات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، معرباً عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية.

وفيما يتعلق بخطة ترامب بشأن غزة، شدد ويتكوف على أنها لا تستهدف تهجير الفلسطينيين، وإنما تسعى إلى تغيير المفاهيم السائدة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

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