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الرئيس الإسرائيلي: نريد انتهاء حكم حماس لغزة

08:24 م الخميس 20 فبراير 2025

إسحاق هرتسوغ

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الإسرائيلي تأكيده على ضرورة المضي قدماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإكمالها، مشدداً على أهمية إعادة الأسرى.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على ضرورة ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت أن الآلاف "يحتشدون في ميدان الأسرى بتل أبيب ويطالبون بإعادة كل المحتجزين".

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