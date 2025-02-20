وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تكشف عن تجاربها مع التحرش الجنسي

(د ب أ)

خلال مشاركتها في بودكاست، كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تجاربها مع التحرش الجنسي.

وفي حديثها مع عارضة الأزياء وصانعة البودكاست شتيفاني جيزينجر28 عاما، قالت بيربوك44 عاما اليوم الخميس:" يا إلهي، كم مرة حدث لكِ ذلك فعلاً؟"، ولفتت الوزيرة إلى أن هذا ما قالته لنفسها أثناء النقاشات التي أثارتها حركة "مي تو"أنا أيضا قبل سنوات.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنها تذكرت حادثة تعرضت لها خلال فترة المدرسة عندما تحرش بها رجل مسن في حافلة، وقالت إن هذا الرجل "بدأ يضع يده على ساقي"، وتابعت بيربوك المولودة في ولاية سكسونيا السفلى أنها وجدت نفسها لا تجرؤ على النزول من الحافلة، واستطردت:" استغرق الأمر خمس محطات إلى أن أقدمت على الجلوس بعيدا". وذكرت بيربوك أنها لم تخبر حتى والدتها بهذا الحدث.

وقالت بيربوك:" لا يزال المشهد ماثلا أمام عيني، رغم أنني كنت قد نسيته تمامًا"، ونوهت الوزيرة إلى أن هناك حوادث مماثلة عديدة مرت بها في حياتها.

وقالت بيربوك إنها شعرت بالخجل خلال ذلك الموقف الذي حدث في الحافلة، لكنها شددت على ضرورة تغيير هذه الديناميكية، وأردفت أنه "يجب أن ينتقل الشعور بالخجل إلى الجهة الأخرى"، وصرحت بأن من المهم لهذا السبب أن يتم الحديث عن هذه المواقف.

وتم نشر الحلقة أمس الأربعاء على منصة شتيفاني جيزينجر، وتطرقت بيربوك فيها أيضا إلى الحديث عن السياسة الخارجية النسوية ومسيرتها في عالم السياسة.