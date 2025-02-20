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القناة 14 عن مصدر سياسي: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

06:40 م الخميس 20 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.

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بنيامين نتنياهو تصعيد العمليات العسكرية في غزة استئناف الحرب بغزة المرحلة الأولى من الإتفاق صفقة غزة
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