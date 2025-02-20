الصومال: مقتل 13 جنديا على الأقل في هجمات لحركة الشباب

(د ب أ)

لقي 13 جنديا على الأقل حتفهم في هجمات شنتها ميليشيا حركة الشباب الإسلامية على ثلاث قواعد عسكرية في الصومال، حسبما أفاد الجيش اليوم الخميس.

وقال متحدث عسكري إن المسلحين فجروا في البداية سيارات مفخخة قبل شنهم لهجوم متعدد الاتجاهات بمقاتلين مدججين بالأسلحة الثقيلة.

وفي الوقت الذي تم فيه صد الهجمات التي استهدفت قاعدتين، أسفر الهجوم على معسكر للجيش قرب بلدة عدن يبال ذات الأهمية الاستراتيجية عن وقوع إصابات، مضيفا أن أكثر من 20 جنديا أصيبوا كذلك.

ووفقا لمتحدث باسم الحكومة لقي أكثر من 130 من مقاتلي الحركة حتفهم في المعركة.

وفي الوقت ذاته، أفادت حركة الشباب، في بيان على محطتها الإذاعية، بأنها قتلت أكثر من 100 جندي واستولت على أسلحة متعددة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات الواردة من حركة الشباب والحكومة بشكل مستقل.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، وإقامة نظام إسلامي متشدد.

وعلى الرغم من طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشو عام 2011 والكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها جراء هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، مازالت الحركة تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال.