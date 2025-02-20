وزير خارجية الاحتلال: يجب نزع سلاح غزة بالكامل

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه ينبغي نزع سلاح غزة بالكامل ومنح من يريد الهجرة من جحيم غزة حرية الاختيار، وفق تعبيره.

وتتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعين إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إيجاد أراض لهم في مصر والأردن، وهو ما لقي رفضا أردنيا ومصريا وتأكيد على إعادة إعمار غزة دون تهجيرهم.