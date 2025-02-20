مسؤول في كييف: إلغاء مؤتمر صحفي بين زيلينسكي ومبعوث ترامب

وكالات

قال مسؤول في كييف إنه تم إلغاء مؤتمر صحفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وفيما سبق أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن هناك إحباطًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

واتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، أوكرانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة حسب تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك التدخل "أمر غير مقبول"، وذلك دون توضيح المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التدخل.

وأوضح والتز، بحسب تعبيره، أن الولايات المتحدة، في إدارة دونالد ترامب، قدمت لأوكرانيا فرصًا استثمارية واقتصادية وصفها بـ غير المسبوقة"، في إشارة إلى الدعم المالي والدبلوماسي المقدم لكييف.