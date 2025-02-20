المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا تتعهد بالعمل لإيجاد حل للأزمة

طرابلس – (أ ش أ)

تعهدت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "هانا سيروا تيتيه"، اليوم الخميس، بالعمل لإيجاد حل للأزمة الليبية يقوده الليبيون ويملكون زمامه.

وقالت "تيتيه" - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، عقب إعلان البعثة الأممية عن وصولها إلى طرابلس لتولى مهامها رسميا - "وصلتُ إلى ليبيا اليوم لتولي مهامي رسمياً كممثلة خاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنه وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، سوف أتولى قيادة جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، بالبناء على العمل الذي قام به أسلافي وزملائي في البعثة، وسأواصل بذلك إيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون ويملكون زمامه".

وأضافت "لن يتحقق هذا دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين – من جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني من الحكماء والنساء والشباب والمجتمعات المحلية والمكونات الثقافية – وهو التنوع الذي يميز هذه الأمة النابضة بالحياة، وأنه وبالتعاون مع زملائي في البعثة، سنسعى إلى معرفة آرائهم وأفكارهم وفهم مخاوفهم لإعلاء أصواتهم وتعزيز آمالهم في المستقبل".

ولفتت المبعوثة الجديدة، في بيانها، إلى "أنها تدرك أن الحل الدائم يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه، وأنها ستعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها من أجل حشد جهودنا الجمعية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها".

وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه "تحت قيادتها ستواصل البعثة العمل بلا كلل لدعم المؤسسات الليبية وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا منذ أمد بعيد".

وأكدت أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم ليبيا لتغدو مزدهرة ومستقرة وديمقراطية، متعهدة بالعمل مع الليبيين والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.