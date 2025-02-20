لقاء أمريكي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من الصفقة

وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الوزير ديرمر سيلتقي في واشنطن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية لصفقة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة سلمت اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين أكدت أنهم قتلوا بقصف إسرائيلي للمناطق التي كانوا يتحصنون بها.