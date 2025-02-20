لقاء أمريكي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من الصفقة
05:11 م الخميس 20 فبراير 2025
وكالات
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الوزير ديرمر سيلتقي في واشنطن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية لصفقة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة سلمت اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين أكدت أنهم قتلوا بقصف إسرائيلي للمناطق التي كانوا يتحصنون بها.
لقاء أمريكي إسرائيلي المرحلة الثانية من الصفقة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الأسرى الإسرائيليين في غزة
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