وزيرة الخارجية الألمانية تكشف عن تعرضها للتحرش سابقًا

(وكالات)

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن تعرضها لحوادث تحرش جنسي في مراحل مختلفة من حياتها، بما في ذلك فترة دراستها في المدرسة.

وقالت بيربوك، خلال مشاركتها في بودكاست "جي سبوت" مع عارضة الأزياء الألمانية ستيفاني جيزينجر: "الآن فقط أصبح واضحًا لي عدد المرات التي تعرضت فيها أنا نفسي للتحرش"، مشيرة إلى أنها شهدت "العديد من الحوادث المماثلة".

ورغم تأكيدها أنها لم تدخل عالم السياسة بهدف الدفاع عن حقوق المرأة، شددت بيربوك على أنها أثارت قضية التحرش في الحياة السياسية مرارًا.

وكانت بيربوك قد تعرضت في خريف 2023 لمحاولة تحرش جسدي من وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، خلال المؤتمر الوزاري الأوروبي، حيث حاول تقبيلها أثناء التقاط صورة جماعية، فيما ظهرت الوزيرة الألمانية وهي تحاول الابتعاد.

ووصف مقربون من بيربوك الواقعة بأنها "محاولة خرقاء"، مؤكدين أن الوزير الكرواتي قدم اعتذارًا رسميًا عن تصرفه، وذلك بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية التي وصفت تصرف الوزير بأنه "هجوم بالقبلات".