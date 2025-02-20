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الرئيس عون: لبنان ليس مفلسًا بل دولة منهوبة

04:21 م الخميس 20 فبراير 2025

جوزف عون

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بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أن الفساد بات ثقافة ولن يتوقّف إلا بـ"المحاسبة"، مشيرا إلى أن "لبنان ليس مفلسًا بل دولة منهوبة".

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم: "همي الكبير هو مكافحة الفساد الذي نخر إدارات الدولة وصار ثقافة، ولا يوقف هذا الفساد الا المحاسبة".

وأضاف "أنا أراهن على دوركم في هذا المجال، لأن الهيئة يجب أن تقوم بدورها كاملًا، واعملوا وفق ضميركم ونصوص القانون، ولا تترددوا في مواجهة الفاسدين وكشفهم تمهيدا لمحاسبتهم".

وأشار إلى أن "لبنان ليس مفلساً بل دولة منهوبة، تحكم به أشخاص أساؤوا إدارة مقدراته، ودوركم اليوم تصحيح هذا الواقع، والكل تحت القانون بدءاً من رئيس الدولة. لن تستقيم الأمور إلا من خلال مكافحة الفساد والمفسدين".

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جوزف عون بيروت لبنان
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