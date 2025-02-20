الكرملين: اتخاذ التدابير اللازمة لحل الوضع في أوكرانيا سلميًا

موسكو – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، اليوم الخميس، إنه يتم في الوقت الراهن اتخاذ التدابير اللازمة لحل الوضع في أوكرانيا سلميا، ولكن لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن.

وأشار بيسكوف في إفادة صحفية نقلها موقع روسيا اليوم - إلى أن الكرملين يتفق مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أن التسوية في أوكرانيا ينبغي أن تتم من خلال الوسائل السلمية.

وأضاف بيسكوف: "يتم اتخاذ تدابير معينة في هذا الصدد.. ولكن فيما يتعلق بالتسوية نفسها، لا تزال هناك تفاصيل قليلة.. نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر هنا"، وذكر أن الكرملين يتابع عن كثب كافة التقارير المتعلقة بخطط أوروبا لنشر قواتها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن نتابع عن كثب كل هذه التقارير، وكل التصريحات الرسمية المتناقضة في بعض الأحيان من الأوروبيين حول هذا الموضوع.. هذا أمر يثير قلقنا، لأننا نتحدث عن نشر وحدات عسكرية، حول النشر المحتمل لقوات عسكرية من دول حلف الناتو في أوكرانيا، وهذا يأخذ معنى مختلفا تماما من وجهة نظر أمننا، لذلك هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين يعتزمون أن يقترحوا على واشنطن نشر أقل من 30 ألف عسكري من الدول الأوروبية هناك، ووفقا للصحيفة سيقوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتقديم هذه المقترحات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

وتتضمن الخطة التي اقترحتها بريطانيا وفرنسا، نشر القوات الغربية في أكبر مدن أوكرانيا، بما في ذلك بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكريفوي روج، في الموانئ الرئيسية وفي مرافق البنية التحتية الحيوية للبلاد، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، لتقليل مخاطر المواجهة المباشرة بين الجيش الروسي ودول الناتو.

وأضافت الصحيفة أن القوة الأوروبية ستستخدم على نطاق واسع معدات المراقبة التقنية، بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وطائرات الاستطلاع، لمراقبة الوضع على خط التماس، حيث ستتمركز القوات الأوكرانية وفقا للخطة.