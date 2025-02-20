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منظمات فلسطينية: إسرائيل ستحاول تعميق الأزمة الإنسانية بغزة لدفع السكان إلى الهجرة

04:04 م الخميس 20 فبراير 2025

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غزة – (أ ش أ)

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن إسرائيل وأمريكا لازالوا يحاولون تحقيق مخطط تهجير الفلسطينيين الذي قوبل بالرفض المصري القوي وتبعه الرفض العربي وأيضا الرفض الأوروبي.

وقال الشوا - في مداخلة لقناة النيل للأخبار - "إن إسرائيل ستحاول عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بهدف التهرب من الاستحقاق السياسي المتعلق بإعمار قطاع غزة والذهاب باتجاه حل سياسي للقضية الفلسطينية، حيث يضغط الجميع باتجاه مسار سياسي يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة والقدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة واستحقاقات عملية السلام".

وأضاف أن إسرائيل ستحاول أيضا جاهدة تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حتى تدفع السكان بالتفكير في الهجرة الطوعية أو القسرية، ولكن تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه بالرغم من كل الممارسات الهمجية التي تعرض لها من قتل ودمار وتجويع بالإضافة إلى الموقف والدعم المصري الثابت والرافض للتهجير وكذلك الموقف الأردني والعربي والدول الأوروبية هو بالتأكيد ما يفشل تحقيق هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد الشوا أنه لا يمكن القبول بتهجير الشعب الفلسطيني بادعاء عملية الإعمار، مشددا على أن إعمار غزة سيتم كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب الفلسطيني موجود على أرضه دون تهجير، منوها إلى أن هناك جهد كبير يبذل على كل المستويات لمواجهة عدم العودة إلى الحرب في القطاع مجددا في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من أزمة وكارثة إنسانية عميقة سببها الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن أمله في أن تقدم مصر خطتها بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، كما يأمل أن يكون هناك توافق فلسطيني ومصالحة وطنية فلسطينية حيث يعول على الدور المصري في إنجاز هذه المصالحة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني والصمود على أرضه والتخفيف من تداعيات وطأة المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ويأمل ألا تستمر لفترة طويلة.

هذا المحتوى من

Asha

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