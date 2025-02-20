مستشار الأمن القومي الأمريكي يتهم أوكرانيا بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة

(وكالات)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن هناك إحباطًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

واتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، أوكرانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة حسب تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك التدخل "أمر غير مقبول"، وذلك دون توضيح المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التدخل.

وأوضح والتز، بحسب تعبيره، أن الولايات المتحدة، في إدارة دونالد ترامب، قدمت لأوكرانيا فرصًا استثمارية واقتصادية وصفها بـ غير المسبوقة"، في إشارة إلى الدعم المالي والدبلوماسي المقدم لكييف.

وفيما يخص جهود إنهاء الصراع، كشف والتز أن واشنطن تشارك في دبلوماسية "مكوكية" لدفع محادثات السلام في أوكرانيا، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر.

وجرت قمة بين وفد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، حيث اجتمع وفد رئاسة كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مفاوضات مباشرة هي الأولى منذ سنوات.