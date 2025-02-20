وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد إخلاء غزة من السلاح

وكالات

نقلت القناة 14 عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله: نحن ملتزمون بتحقيق كل أهداف الحرب ونريد إخلاء غزة بشكل كامل من السلاح.

وسلمت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلى لديها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وأعدّت فصائل المقاومة منصة لعملية التسليم في إحدى النقاط بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، تضمنت صورة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو فيها وكأنه "مصاص دماء" قضى على أسراه الأربعة المقرر تسليم جثامينهم اليوم.





