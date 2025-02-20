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بسبب الخصخصة ومواقف المعارضة.. والد الشرع يثير جدلًا في سوريا

03:11 م الخميس 20 فبراير 2025

حسين الشرع

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وكالات

انتقد حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع، تجّه الحكومة الانتقالية إلى خصخصة القطاع العام، محذّرا من عواقبها الاقتصادية وعلى السيادة السورية.

التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في سوريا، اتهم فيها الشرع الأب، شخصيات من المعارضة السورية بنشر الأكاذيب، فضلا عن محاولتها للتقليل مما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" المتمثل في الإطاحة بنظام الرئيس السوري الأسبق بشار الأسد.

وأوضح الشرع، أن خصخصة القطاع العام الذي تم إنشاؤه على مدار عقود من الزمن خطأ كبير؛ إذ يُعتبر ثروة قومية وملكية للشعب السوري.

وأكد الشرع، أن الإدارات عديمة الخبرة وغياب الاهتمام، هما السبب في الخسائر والفساد وليس البنية الأساسية.

وأشار إلى أن الحل يكمن في إعادة تقييم تلك الشركات للوقوف على احتياجاتها بواسطة إداريين وخبراء فنيين، فضلا عن تحديثها وإصلاحها لتقليل الهدر والتكاليف، وكذلك العمل على تحسين جودة الإنتاج والتسويق، بدلا من بيعها.

وشدد الشرع، على أن القطاع العام الذي تحمل العبء الأكبر في عدة مراحل، بمقدوره المساهمة في التطوير الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أنه يضم آلاف العمال من مختلف التخصصات، متسائلا عن مصير هؤلاء العمال إذا ما تم بيعه.

وفي منشور منفصل، استهدف الشرع بهجماته شخصيات من المعارضة في الخارج، إذ اتهمها بالتشهير والكذب دون رقابة أو حساب.

واختص الشرع الأب، المعارض كمال اللبواني، حيث اتهمه بمهاجمة "من أسقطوا نظام الأسد خلال 11 يوما، ويتهمهم كذلك بأنهم مدعومين من أمريكا وإسرائيل"، كما تاهم اللبواني "بزيارة إسرائيل سابقا وعاد خائب الرجاء".

كذلك، انتقد والد الرئيس السوري، العميد أحمد رحال، زاعما أنه قضى سنوات في انتقاد المعارضة، قبل أن ينقلب موقف ويتحدث "كأنه قائم على الثوّار" بعد انتصارها.

وأضاف الشرع: "الذين قادوا التغيير يمتلكون خارطة طريق ورؤية واضحة للوصول بسوريا إلى مستقبل جديد، دون وصاية من أحد".

لم يكتف الشرع الأب بذلك، لكنه وجّه انتقاداته لـ"نضال معلوف"، الذي قال عنه "إنه كان يقدم تحليلات جيدة، لكنها أصبحت أكثر حدة عقب انتصار الثوّار، لأنه لا يؤيد القيادة الجديدة"، واصفا موقفه بأنه "مبني على انطباعات شخصية غير موضوعية"، واتهمه "بتوجيه اتهامات دون تقديم أدلة عليها".

ولقيت تصريحات الشرع الأب، ردود فعل متباينة، إذ رأى مؤيدوها أنها "رؤية واضحة للحفاظ على الاقتصاد الوطني للبلاد"، فيما اعتبرها معارضوها "نزعة تهدف إلى إقصاء منتقدي الإدارة الانتقالية التي يترأسها ابنه أحمد الشرع".

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