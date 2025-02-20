المكتب الحكومي بغزة يدين "ازدواجية معايير" الصليب الأحمر في تسليم جثامين الأسرى والشهداء

(وكالات)

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"ازدواجية معايير" اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عمليات تسلم وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي، إسماعيل الثوابتة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الصليب الأحمر "يُجري مراسم رسمية مُهيبة عند تسلم جثث الأسرى الإسرائيليين، بينما يُسلِم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية".

وأضاف الثوابتة أن هذا "التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير، ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف".

⛔ بينما يُجري "الصليب الأحمر" مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة… pic.twitter.com/NjvKzUr53h — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 20, 2025

وجاءت هذه الإدانة عقب تسليم حركة حماس، في وقت سابق اليوم، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد عملية التسليم، وضع كل جثمان داخل تابوت منفصل مع بياناته.

في المقابل، حملت حركة "حماس" الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة، مشيرةً إلى أنهم قضوا جراء قصف إسرائيلي لأماكن احتجازهم، مؤكدةً في بيان لها أن المقاومة في غزة عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم.

وتعود الجثامين إلى أم وطفليها، إضافة إلى الأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمهم ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 19 يناير الماضي.

ومن المقرر أن تفرج "حماس"، السبت المقبل، عن ستة أسرى إسرائيليين أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.