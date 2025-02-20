تحقيقات في مقتل جنديين كويتيين أثناء تدريب مشترك مع أمريكا

(وكالات)

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الخميس، تشكيل فريق فني مشترك مع الجانب الأميركي للتحقيق في ملابسات حادث تدريبي أسفر عن وفاة عسكريين كويتيين وإصابة آخرين خلال تدريب مشترك مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الجيش الكويتي، في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز"، أنه تم تكليف الفريق الفني المشترك بين الكويت والولايات المتحدة للوقوف على أسباب الحادث الذي وقع خلال التمرين العسكري "ملاحظ الصحراء 4".

وخلال تفقده موقع الحادث في منطقة الأديرع، أكد وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التدريبات العملياتية.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية أن الحادث وقع أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية، وأسفر عن وفاة عسكريين من منتسبي القوة البرية، حيث ستقام لهما جنازة عسكرية اليوم في مدفن الشهداء بمقبرة الصليبخات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن المصابين خضعوا لإجراءات جراحية عاجلة، وخرجوا من العمليات بحالة صحية مستقرة، إلا أنهم لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.





