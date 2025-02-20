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السعودية: قادة الخليج ومصر والأردن يجتمعون غدا بالرياض "بشكل أخوي"

02:44 م الخميس 20 فبراير 2025

قادة الخليج ومصر والأردن

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وكالات

صرح مصدر سعودي مسؤول أنه بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يلتقي في مدينة الرياض، غدًا الجمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في لقاء أخوي غير رسمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية، وفقًا لـ"واس".

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قادة الخليج مصر الأردن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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